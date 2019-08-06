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22:16, 6 августа 2019 232
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Полиция ищет очевидцев аварии с двумя погибшими в Рязанском районе

Полиция ищет очевидцев аварии с двумя погибшими в Рязанском районе

Полиция ищет очевидцев смертельной аварии в Рязанском районе, сообщили на сайте регионального УМВД.

24 февраля 2019 года, в 10:10, на 51 километре трассы Спас-Клепики — Рязань 45-летняя жительница Клепиковского района за рулем Mitsubishi Airtrek столкнулась с Renault Logan под управлением 49-летнего жителя Касимова.

В результате ДТП водитель Renault и 47-летняя пассажирка погибли. 27-летнюю женщину и водителя другой иномарки госпитализировали в больницу.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ДТП, попросили обращаться по телефону (4912)29-97-56 или по адресу: улица Фирсова, дом 12, корпус 1.


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