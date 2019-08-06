Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Сибири

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Генпрокуратура выявила случаи намеренного поджога лесов в Сибири. Об этом сообщило РИА
«Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами „прикрывали“ незаконные рубки», — уточнил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Напомним, из-за пожаров режим ЧС
Ранее в Минобороны
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