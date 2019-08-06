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18:14, 6 августа 2019 69
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Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Сибири

Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Сибири

Генпрокуратура выявила случаи намеренного поджога лесов в Сибири. Об этом сообщило РИА Новости.

«Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами „прикрывали“ незаконные рубки», — уточнил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Напомним, из-за пожаров режим ЧС ввели на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.

Ранее в Минобороны рассказали, как планируют тушить пожары в Сибири.


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