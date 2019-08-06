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Число пострадавших при взрывах на полигоне боеприпасов под Красноярском выросло до 12, передает ТАСС со ссылкой на медучреждение.
«К нам доставили двенадцатого пострадавшего, он в сознании, сейчас проходит обследование», — сказал собеседник агентства.
Уточняется, что госпитализированы шестеро. Двое из них эвакуированы санавиацией в больницу в Красноярске, еще четверо находятся в Ачинской ЦРБ. Остальные обратившиеся проходят лечение амбулаторно.
На территории Ачинского района ввели режим ЧС.
Напомним, в понедельник, 5 августа, в Ачинском районе Красноярского края
Также ранее сообщалось об одном погибшем.
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