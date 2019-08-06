Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:19, 6 августа 2019 259
 0    0

Число пострадавших при взрывах на полигоне боеприпасов под Красноярском выросло до 12

Число пострадавших при взрывах на полигоне боеприпасов под Красноярском выросло до 12

Число пострадавших при взрывах на полигоне боеприпасов под Красноярском выросло до 12, передает ТАСС со ссылкой на медучреждение.

«К нам доставили двенадцатого пострадавшего, он в сознании, сейчас проходит обследование», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что госпитализированы шестеро. Двое из них эвакуированы санавиацией в больницу в Красноярске, еще четверо находятся в Ачинской ЦРБ. Остальные обратившиеся проходят лечение амбулаторно.

На территории Ачинского района ввели режим ЧС.

Напомним, в понедельник, 5 августа, в Ачинском районе Красноярского края произошли взрывы и пожар на складах с артиллерийскими боеприпасами. В жилых домах выбило окна, разлет осколков снарядов достигал 15 километров. Огонь уничтожил всю пожарную технику, находившуюся на территории части.

Также ранее сообщалось об одном погибшем.

Фото Mash


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей

Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей

Знакомимся с кандидатами!

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 19 046
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 15 166
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
11:06, 1 августа 2019 15 038
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
11:44, 1 августа 2019 13 747
Хирурги рязанской ОДКБ забрали свои заявления об увольнении после ухода нового заведующего 2
22:09, 25 июля 2019 13 532
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум