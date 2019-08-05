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22:54, 5 августа 2019 183
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В Красноярском крае произошли взрывы и пожар на складах с боеприпасами

В Красноярском крае произошли взрывы и пожар на складах с боеприпасами

В понедельник, 5 августа, в Ачинском районе Красноярского края произошли взрывы и пожар на складах с артиллерийскими боеприпасами. Об этом передает ТАСС.

Хранилище пороховых зарядов загорелось около 13 часов по московскому времени на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения (МТО) Центрального военного округа (ЦВО). После пожара начались взрывы.

Загорелись две площадки по утилизации, на которых находится около 25 тысяч боеприпасов.

В жилых домах выбило окна, разлет осколков снарядов достигал 15 километров. Огонь уничтожил всю пожарную технику, находившуюся на территории части.

По предварительной информации, погиб один военный, пострадали девять человек, трое госпитализированы.

В радиусе 20 километров от хранилища проводят эвакуацию.

Из ближайших населенных пунктов эвакуировали почти 2,6 тысячи человек, около тысячи эвакуировались самостоятельно.

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, должны быть эвакуированы около 6 тысячи человек.

На территории Ачинского района введен режим ЧС.

Министр обороны Сергей Шойгу направил своего заместителя Дмитрия Булгакова для ликвидации возгорания склада.

В Ачинск также отправился первый замглавы МЧС Александр Чуприян.


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