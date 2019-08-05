Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:55, 5 августа 2019 1 040
 0    0

Из-за перекрытия улицы Свободы изменится схема движения транспорта

Из-за перекрытия улицы Свободы изменится схема движения транспорта

Из-за перекрытия улицы Свободы изменится схема движения транспорта. Об этом сообщил сайт городской администрации.

Расписание троллейбусов:

  • троллейбусы №№3 и 10 при движении между остановками «Мясокомбинат» и «Цирк» проследуют по улицам Есенина, Ленина в прямом и обратном направлении.

Расписание автобусов:

  • автобусы №18 при движении между остановками «ТЦ Круиз» и «Цирк» проследуют по улицам Есенина, Ленина в прямом и обратном направлении;
  • автобусы №23 при движении между остановками «Мясокомбинат» и «Цирк» проследуют по улицам Есенина, Ленина в прямом и обратном направлении.

Расписание маршруток:

  • маршутки №№65, 66, 75 при движении между остановками «площадь Свободы» и «Детский мир» проследуют по улицам Грибоедова, Кремлевский Вал, Соборной в прямом и обратном направлении;
  • маршрутки №99 при движении между остановками «Мясокомбинат» и «Цирк» проследуют по улицам Есенина, Ленина в прямом и обратном направлении.

Ранее сообщалось, что улицу Свободы перекроют до конца месяца.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей

Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей

Знакомимся с кандидатами!

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 18 979
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 15 087
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
11:06, 1 августа 2019 14 863
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
11:44, 1 августа 2019 13 536
Хирурги рязанской ОДКБ забрали свои заявления об увольнении после ухода нового заведующего
22:09, 25 июля 2019 13 456
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум