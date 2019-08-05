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Из-за перекрытия улицы Свободы изменится схема движения транспорта. Об этом сообщил
Расписание троллейбусов:
Расписание автобусов:
Расписание маршруток:
Ранее сообщалось, что улицу Свободы
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