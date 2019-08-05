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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Улицу Свободы перекроют до конца месяца. Здесь проведут капремонт теплотрассы, сообщила
Из-за работ от пересечения с улицей Щедрина до пересечения с улицей Садовой проезд закроют с 10:00 6 августа до 24:00 31 августа.
На дороге установят предписывающие и предупреждающие знаки.
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