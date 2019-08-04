Рязанский пожарный снял видео тушения комбайнового завода от первого лица

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Возгорание
Ранее RZN.info публиковал кадры пожара,
Напомним, рязанский пожарный
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.