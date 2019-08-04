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18:23, 4 августа 2019 669
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Рязанский пожарный снял видео тушения комбайнового завода от первого лица

Рязанский пожарный снял видео тушения комбайнового завода от первого лица

На YouTube-канале «ПОЖАРНЫЙ RZN» опубликовано видео тушения пожара на комбайновом заводе от первого лица.

Возгорание произошло утром во вторник, 30 июля. Его площадь составила 500 квадратных метров. Никто из людей не пострадал.

Ранее RZN.info публиковал кадры пожара, снятые с высоты.

Напомним, рязанский пожарный создал канал на YouTube с роликами от первого лица. Видео записывается с экшн-камеры на шлеме пожарного.


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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.

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