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Фото: Pixabay.com
В Рязанской области с начала года из-за игр детей с огнем произошло семь пожаров. Об этом
Пресс-служба напомнила рязанцам о необходимости научить детей основам безопасности, например, в случае возгорания выходить из дома и звонить пожарным. Жителей области также попросили не оставлять детей без присмотра.
«С самого нежного возраста необходимо постоянно напоминать детям об опасности игр с огнем и решительно пресекать их», — подчеркнули в МЧС.
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