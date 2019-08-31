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В Пителине вандалы выкинули лавочку в пруд. Фотографию опубликовали во «ВКонтакте» в субботу, 31 августа.
Автор снимка отметил, что лавочку делали для стариков и матерей с детьми.
«Силачи» решили найти другое применение: забросили в пруд. Вы можете использовать свои силы для другого, — обратился он к вандалам. — Помогите старым людям, сделайте какое-нибудь доброе дело".
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