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В Кальном открылась еще одна «Пятерочка». Магазин появился в доме № 27 по Касимовскому шоссе.
Ранее в здании располагались другие супермаркеты, последний закрылся в июне.
Отметим, что еще один магазин «Пятерочки» расположен в ста метрах.
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