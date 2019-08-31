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18:47, 31 августа 2019 257
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В Кальном открылась еще одна «Пятерочка»

В Кальном открылась еще одна «Пятерочка»

В Кальном открылась еще одна «Пятерочка». Магазин появился в доме № 27 по Касимовскому шоссе.

Ранее в здании располагались другие супермаркеты, последний закрылся в июне.

Отметим, что еще один магазин «Пятерочки» расположен в ста метрах.


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