Рязанскую пенсионерку осудили за проданные пол-литра алкоголя

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Фото: Pixabay.com
Пенсионерку из Спасского района осудили за проданные пол-литра алкоголя. Об этом
Женщина продала бутылку спиртного за сто рублей. Ранее ее уже привлекали к административной ответственности за незаконную торговлю спиртным (часть 1 статья 14.17.1 КоАП).
Рязанку оштрафовали на пять тысяч рублей. Уголовное дело в отношении пенсионерки прекратили, поскольку ранее ее не судили, она признала вину и впервые совершила преступление небольшой тяжести.
Постановление вступило в силу.
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