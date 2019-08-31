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Рязанцев пригласили на молочный забег. Его устроят 14 сентября на фестивале «За Окой пасутся КО…» в Рязанском районе.
Как отмечает сайт «
Поучаствовать в забеге также могут 20 детей. Для желающих в возрасте от 10 до 14 лет проведут отдельное соревнование.
Заявки принимают на почту:
Подробности по телефону: 777-414.
Напомним, в этом году фестиваль «За Окой пасутся КО…» организуют
Фото из
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