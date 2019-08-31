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8:25, 31 августа 2019 456
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Рязанцев пригласили на молочный забег

Рязанцев пригласили на молочный забег

Рязанцев пригласили на молочный забег. Его устроят 14 сентября на фестивале «За Окой пасутся КО…» в Рязанском районе.

Как отмечает сайт «Туризма и отдыха», участники столкнутся с трудностями, которые ежедневно преодолевает корова по пути на пастбище. На соревнования приглашают семейные пары, при этом мужчине придется всю дистанцию нести супругу на руках или спине.

Поучаствовать в забеге также могут 20 детей. Для желающих в возрасте от 10 до 14 лет проведут отдельное соревнование.

Заявки принимают на почту: rzn.visit@gmail.com.

Подробности по телефону: 777-414.

Напомним, в этом году фестиваль «За Окой пасутся КО…» организуют в шестой раз.

Фото из группы молочного фестиваля


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