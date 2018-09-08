Под Рязанью прошел пятый молочный фестиваль «За Окой пасутся КО…»

Между селами Коростово и Заокское в Рязанском районе прошел пятый молочный фестиваль — «За Окой пасутся КО…». Об этом сообщил
На одной из главных площадок мероприятия — «Молочной бирже» — представили продукцию сельхозпредприятий и фермерских хозяйств Рыбновского, Старожиловского, Шиловского, Ряжского, Рязанского и ряда других районов области.
Гости праздника могли поучаствовать в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству, для них приготовили интерактивные игровые программы. В «Молочной деревне» работала мини-ферма с выставкой коров и других сельскохозяйственных животных.
Дети до 14 лет поучаствовали в «Молочном забеге». Они должны были преодолеть пять препятствий, включая лабиринт.
Для взрослых также организовали забег, в котором участвовали пары (мужчина и женщина). Рязанцы соревновались на скорость на дистанции в 250 метров с препятствиями из воды, песка, сена и дерева.
На фестивале также прошло арт-дефиле с тематическим конкурсом по сбору пазлов, соревнования по взбиванию сливочного масла.
Для гостей праздника выступили театральные коллективы и исполнители.
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