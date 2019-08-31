У Милославского мотоциклист без «прав» попал под «УАЗ»

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Милославском районе мотоциклист попал под «УАЗ». Об этом
Авария произошла в пятницу, 30 августа, в 11:55 на первом километре дороги Милославское-Кочуры-Воейково. Предварительно, 30-летний местный житель без «прав» и шлема на незарегистрированном мотоцикле «Урал» не пропустил «УАЗ» и попал под него. Машиной управлял 22-летний скопинец.
Мотоциклиста госпитализировали.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.