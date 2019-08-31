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10:09, 31 августа 2019 104
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У Милославского мотоциклист без «прав» попал под «УАЗ»

У Милославского мотоциклист без «прав» попал под «УАЗ»

Фото: УМВД по Рязанской области

В Милославском районе мотоциклист попал под «УАЗ». Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Авария произошла в пятницу, 30 августа, в 11:55 на первом километре дороги Милославское-Кочуры-Воейково. Предварительно, 30-летний местный житель без «прав» и шлема на незарегистрированном мотоцикле «Урал» не пропустил «УАЗ» и попал под него. Машиной управлял 22-летний скопинец.

Мотоциклиста госпитализировали.


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