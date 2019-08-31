Первый канал показал аистов из рязанского села

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Первый канал в программе «Доброе утро» показал аистов из села Деревенское Спасского района. Птицы живут на водонапорной башне.
Местный житель рассказал, как птенцы разминали крылья перед первыми полетами.
Напомним, весной под Рязанью
Видео из села Деревенское смотрите с 1:28
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРоссийский миллиардер рассказал, как быть успешным бизнесменом
|
cледующая новость →В Пителине вандалы выкинули лавочку в пруд
Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.