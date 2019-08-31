Николай Любимов рассказал о своем любимом месте в Рязани

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На своей
«У меня есть особое, любимое место в центре Рязани. Это часовня в честь Собора святых, в земле Рязанской просиявших. Удивительная по своей силе и значимости для многих горожан. Год назад мы решили подчеркнуть ее самобытную красоту. Теперь часовню украшают мозаичные изображения святых — князя Константина, князя-страстотерпца Романа Рязанского, святителя Василия и князя Олега Рязанского. Первый этап завершен. Друзья, обязательно посмотрите и оцените», — написал губернатор Рязанской области.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани обсудили создание мемориального парка героев Отечественной войны 1812 года
|
cледующая новость →Сотрудники брянской облдумы приняли участие в городском субботнике
Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.