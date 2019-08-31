На остановке в Приокском ограбили мужчину

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Фото: Pixabay.com
На остановке общественного транспорта в Приокском ограбили мужчину. Об этом
В полицию обратился 44-летний житель Михайловского района. Незнакомец вырвал у него из рук телефон и, угрожая расправой, убежал.
Оперативники узнали, что в одном из кафе в центре города мужчина пытается продать телефон, похожий на похищенный. Полицейские опросили посетителей и выяснили, его личность. Как оказалось, 28-летний мужчина уже продал телефон.
«В тот день рязанец очень хотел употребить спиртное, но деньги почти кончились, — отметили в пресс-службе. — Тогда, „выпив для храбрости“ на последние рубли, он решил отобрать что-нибудь ценное у первого встречного».
Злоумышленник не успел потратить все деньги на алкоголь. На рязанца завели уголовное дело по части 1 статьи 161 УК («Грабеж»). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.
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