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10:46, 31 августа 2019 97
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На остановке в Приокском ограбили мужчину

На остановке в Приокском ограбили мужчину

Фото: Pixabay.com

На остановке общественного транспорта в Приокском ограбили мужчину. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

В полицию обратился 44-летний житель Михайловского района. Незнакомец вырвал у него из рук телефон и, угрожая расправой, убежал.

Оперативники узнали, что в одном из кафе в центре города мужчина пытается продать телефон, похожий на похищенный. Полицейские опросили посетителей и выяснили, его личность. Как оказалось, 28-летний мужчина уже продал телефон.

«В тот день рязанец очень хотел употребить спиртное, но деньги почти кончились, — отметили в пресс-службе. — Тогда, „выпив для храбрости“ на последние рубли, он решил отобрать что-нибудь ценное у первого встречного».

Злоумышленник не успел потратить все деньги на алкоголь. На рязанца завели уголовное дело по части 1 статьи 161 УК («Грабеж»). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.


© RZN.info

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