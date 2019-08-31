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12:24, 31 августа 2019 348
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Анна Седокова рассказала о концерте в рязанском театре драмы

Анна Седокова рассказала о концерте в рязанском театре драмы

Анна Седокова рассказала о концерте в рязанском театре драмы. Она спела для горожан в пятницу, 30 августа.

В своем Instagram Седокова отметила, что в Домах культуры и театрах ее встречает «особенная публика, которая слышит».

«Очень чувственная и тонкая, — считает певица. — Это другая волна, которой, безусловно, понравится акустика, стихи, размышления о жизни. Это музыка разная, но главное настоящая, не скрывающаяся за битами и громким звуком».

Она порассуждала о том, что в соцсетях нужно делиться «прекрасными моментами», а не только «использовать своих подписчиков, когда нужно поругаться на кого-то или поплакать».

Седокова поблагодарила своих рязанских поклонниц и поделилась видео с концерта.

«Еду в машине домой и понимаю, что 1001 идея для шоу теперь превратилась в 1101, — написала артистка. — Спасибо, Рязань ❤️ До скорой встречи!».

Фото со страницы певицы в Instagram


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Случаются в твоей жизни прекрасные моменты и нужно ими делиться, а не только использовать своих подписчиков, когда нужно поругаться на кого-то или поплакать. У меня сегодня был прекрасный концерт ! В здании очень красивого театра, в Рязани 😍 ДК и Театры - это особенная публика, которая слЫшит. Очень чувственная и тонкая . Это другая волна, которой, безусловно, понравится акустика , стихи , размышления о жизни. Это Музыка разная, но главное настоящая, не скрывающаяся за битами и громким звуком. Еду в машине домой и понимаю, что 1001 идея для шоу теперь превратилась в 1101 ) Спасибо, Рязань ❤️ До скорой встречи ! Спасибо, мои самые красивые девочки в зале ❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

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