Вжух и… В Полянах медведя «угостили» арбузом

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В Полянах медведя «угостили» арбузом. Животное привезли в село под Рязанью цирковые артисты.
Медведя привязали к ограждению у одного из зданий. Он сидит рядом со столбом, на который прикрепили рекламу цирка.
Стоит отметить, что животное в наморднике. Около него положили половину арбуза. На одном из снимков видно, как медведь ковыряет его лапой.
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