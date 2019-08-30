В полиции рассказали подробности аварии возле «Премьера»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Стали известны подробности аварии возле «Премьера». Их журналисту RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
На Московском шоссе столкнулись три автомобиля. ДТП произошло в пятницу, 30 августа, примерно в 14:55 вблизи дома №21. Столкнулись Renault, Lada Kalina и инкассаторский автомобиль. Пострадал водитель Renault.
Подробности и причины аварии уточняются.
Напомним, ранее появилась первая информация о ДТП. На месте аварии
Фото группы «ВКонтакте» «ДТП, аварии, Рязань»
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязанской области проживает 133 пенсионера старше ста лет — статистика
|
cледующая новость →«Мармакс» рассказал рязанцам о квартирах на панорамном этаже и каминах
Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?