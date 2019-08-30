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15:54, 30 августа 2019 249
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В полиции рассказали подробности аварии возле «Премьера»

В полиции рассказали подробности аварии возле «Премьера»

Стали известны подробности аварии возле «Премьера». Их журналисту RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

На Московском шоссе столкнулись три автомобиля. ДТП произошло в пятницу, 30 августа, примерно в 14:55 вблизи дома №21. Столкнулись Renault, Lada Kalina и инкассаторский автомобиль. Пострадал водитель Renault.

Подробности и причины аварии уточняются.

Напомним, ранее появилась первая информация о ДТП. На месте аварии образовалась серьезная пробка.

Фото группы «ВКонтакте» «ДТП, аварии, Рязань»


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