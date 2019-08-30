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В аварии под Рязанью пострадала женщина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло в среду, 28 августа, в поселке Льгово.
25-летняя девушка на Renault Sandero разворачивалась и в нее врезался Nissan X-Trail под управлением 42-летнего мужчины.
В аварии пострадала 36-летняя пассажирка из Renault, ее госпитализировали в больницу.
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Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?