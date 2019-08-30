Рязанцы увидят фильмы молодых режиссеров во время Тарковских чтений

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Фото: Pixabay.com
Во время Тарковских чтений, с 4 по 8 сентября, в библиотеке имени Горького рязанцы увидят фильмы молодых режиссеров. Об этом сообщил
Там также организуют спецпоказы фильмов «Сталкер» и «Зеркало».
Параллельно в поселке Мясной Путятинского района российские режиссеры, продюсеры, кинооператоры и кинокритики прочтут слушателям лекции и проведут для них мастер-классы. В них поучаствуют двадцать человек, прошедших отбор Международного центра Тарковского. Двенадцать слушателей — победители международных и всероссийских киноконкурсов.
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.