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16:57, 30 августа 2019 187
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Рязанцы увидят фильмы молодых режиссеров во время Тарковских чтений

Рязанцы увидят фильмы молодых режиссеров во время Тарковских чтений

Фото: Pixabay.com

Во время Тарковских чтений, с 4 по 8 сентября, в библиотеке имени Горького рязанцы увидят фильмы молодых режиссеров. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Там также организуют спецпоказы фильмов «Сталкер» и «Зеркало».

Параллельно в поселке Мясной Путятинского района российские режиссеры, продюсеры, кинооператоры и кинокритики прочтут слушателям лекции и проведут для них мастер-классы. В них поучаствуют двадцать человек, прошедших отбор Международного центра Тарковского. Двенадцать слушателей — победители международных и всероссийских киноконкурсов.


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