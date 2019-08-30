Рязанцу, покусавшему сотрудника ДПС, вынесли приговор

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Рязанцу, покусавшего сотрудника ДПС, вынесли приговор. Об этом сообщил
Суд установил, что вечером 10 марта 2018 года в Железнодорожном районе сотрудники ДПС остановили автомобиль под управлением подсудимого. Мужчина, предположительно, был пьян.
Водитель сказал инспекторам, что у него нет при себе документов и уехал. Сотрудники ДПС начали преследование и задержали подсудимого. Когда полицейские начали вытаскивать мужчину из машины, тот нанес не менее трех ударов руками по рукам одного из сотрудников ДПС, и, развернувшись в сторону второго, натянул одетую на инспекторе куртку на голову и нанес ему не менее трех ударов руками по голове, после чего несколько раз укусил его за обе руки.
Свою вину подсудимый не признал.
Мужчину приговорили к 1 году 6 месяцам колонии-поселения.
Приговор не вступил в законную силу.
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