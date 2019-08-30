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9:00, 30 августа 2019 707
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Рязанцу, покусавшему сотрудника ДПС, вынесли приговор

Рязанцу, покусавшему сотрудника ДПС, вынесли приговор

Рязанцу, покусавшего сотрудника ДПС, вынесли приговор. Об этом сообщил сайт Железнодорожного районного суда.

Суд установил, что вечером 10 марта 2018 года в Железнодорожном районе сотрудники ДПС остановили автомобиль под управлением подсудимого. Мужчина, предположительно, был пьян.

Водитель сказал инспекторам, что у него нет при себе документов и уехал. Сотрудники ДПС начали преследование и задержали подсудимого. Когда полицейские начали вытаскивать мужчину из машины, тот нанес не менее трех ударов руками по рукам одного из сотрудников ДПС, и, развернувшись в сторону второго, натянул одетую на инспекторе куртку на голову и нанес ему не менее трех ударов руками по голове, после чего несколько раз укусил его за обе руки.

Свою вину подсудимый не признал.

Мужчину приговорили к 1 году 6 месяцам колонии-поселения.

Приговор не вступил в законную силу.


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