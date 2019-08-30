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Фото: УМВД по Рязанской области
Рязанца, устроившего смертельное ДТП на Спортивной, задержали. Об этом сообщил
Также в полиции подтвердили информацию о смерти двух пассажиров автомобиля.
Теперь мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
Сегодня состоится заседание Советского районного суда города Рязани, на котором мужчине выберут меру пресечения.
Напомним, авария
Пешехода госпитализировали. В автомобиле находились четверо пассажиров. Двое из них погибли, еще двоих отправили в больницу.
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