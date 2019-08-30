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10:14, 30 августа 2019 195
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Рязанца, устроившего смертельное ДТП на Спортивной, задержали

Рязанца, устроившего смертельное ДТП на Спортивной, задержали

Фото: УМВД по Рязанской области

Рязанца, устроившего смертельное ДТП на Спортивной, задержали. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Также в полиции подтвердили информацию о смерти двух пассажиров автомобиля.

Теперь мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Сегодня состоится заседание Советского районного суда города Рязани, на котором мужчине выберут меру пресечения.

Напомним, авария произошла около 1:00. Водитель автомобиля Daewoo Nexia двигался по улице Халтурина в сторону улицы Есенина и не справился с управлением. В результате он сбил пешехода, стоявшего на обочине, после чего столкнулся с деревом.

Пешехода госпитализировали. В автомобиле находились четверо пассажиров. Двое из них погибли, еще двоих отправили в больницу.


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