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8:42, 30 августа 2019 312
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В ночном ДТП на улице Спортивной погибли два человека — источник

В ночном ДТП на улице Спортивной погибли два человека — источник

В ночь с 29 на 30 августа на улице Спортивной произошло смертельное ДТП. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.

Авария произошло около 1:00. Водитель автомобиля Daewoo Nexia двигался по улице Халтурина в сторону улицы Есенина и не справился с управлением. В результате он сбил пешехода, стоявшего на обочине, после чего столкнулся с деревом.

Пешехода госпитализировали. В автомобиле находились четверо пассажиров. Двое из них погибли, еще двоих отправили в больницу.

Официальной информации о причинах ДТП пока нет.

Фото группы «ВКонтакте» «Подслушано у Водителей Рязани»


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