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В ночь с 29 на 30 августа на улице Спортивной произошло смертельное ДТП. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Авария произошло около 1:00. Водитель автомобиля Daewoo Nexia двигался по улице Халтурина в сторону улицы Есенина и не справился с управлением. В результате он сбил пешехода, стоявшего на обочине, после чего столкнулся с деревом.
Пешехода госпитализировали. В автомобиле находились четверо пассажиров. Двое из них погибли, еще двоих отправили в больницу.
Официальной информации о причинах ДТП пока нет.
Фото группы «ВКонтакте» «
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