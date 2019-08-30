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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара в Сельцах. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Это произошло после того как прокуратура Рыбновского района провела проверку причин распространения пожара.
Огнем повреждены лесные насаждения в 24 кварталах Хворостовского участкового лесничества ГКУ РО «Криушинское лесничество» на общей площади более 600 гектаров.
«Как показала проверка, причиной распространения пожара послужило неисполнение требований законодательства должностными лицами ГКУ РО „Криушинское лесничество“ и ГБУ РО „Пожлес“, что повлекло к причинению Российской Федерации ущерба на сумму почти 180 миллионов рублей», — написал представитель прокуратуры.
Дело возбуждено по части 1.1. статьи 293 УК РФ (халатность).
Напомним, крупный лесной пожар на границе Рязанской области и Подмосковья начался 19 июня во время занятий по огневой подготовке на полигоне в Сельцах. Там
Огонь тушили при помощи
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.