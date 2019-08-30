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15:34, 30 августа 2019 762
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Пожар в Сельцах распространился из-за халатности местного лесничества и Пожлеса — прокуратура

Пожар в Сельцах распространился из-за халатности местного лесничества и Пожлеса — прокуратура

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара в Сельцах. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Это произошло после того как прокуратура Рыбновского района провела проверку причин распространения пожара.

Огнем повреждены лесные насаждения в 24 кварталах Хворостовского участкового лесничества ГКУ РО «Криушинское лесничество» на общей площади более 600 гектаров.

«Как показала проверка, причиной распространения пожара послужило неисполнение требований законодательства должностными лицами ГКУ РО „Криушинское лесничество“ и ГБУ РО „Пожлес“, что повлекло к причинению Российской Федерации ущерба на сумму почти 180 миллионов рублей», — написал представитель прокуратуры.

Дело возбуждено по части 1.1. статьи 293 УК РФ (халатность).

Напомним, крупный лесной пожар на границе Рязанской области и Подмосковья начался 19 июня во время занятий по огневой подготовке на полигоне в Сельцах. Там загорелась сухая трава, затем огонь перешел на деревья. Из-за угрозы распространения пожара местные жители готовились к эвакуации. В Минобороны уточняли, что боеприпасов или взрывчатых веществ на полигоне не было. Однако позже стало известно, что за первые два дня пожара в Сельцах взорвалось более 150 боеприпасов.

Огонь тушили при помощи парашютистов-десантников. В воскресенье, 23 июня, смог от пожаров добрался до Рязани. Горожане начали сравнивать ситуацию с той, что была в областном центре во время пожаров 2010 года.


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