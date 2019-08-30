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11:06, 30 августа 2019 874
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Мэрия предложила рязанцам выбрать, что построить в сквере у кинотеатра «Октябрь». Опрос

Мэрия предложила рязанцам выбрать, что построить в сквере у кинотеатра «Октябрь». Опрос

Фото: Администрация Рязани

Мэрия запустила опрос, в котором предложила рязанцам выбрать, что построить в сквере за кинотеатром «Октябрь», где раньше был фонтан. Он опубликовал на сайте горадминистрации.

Рязанцам предложили ответить на вопрос: «Как лучше обустроить площадку за КДЦ «Октябрь, на которой раньше был фонтан?».

Участники опроса могут выбрать три варианта:

  • Разбить цветник;
  • Организовать скейт-парк;
  • Восстановить фонтан;
  • Другое.

Опрос находится с правой стороны на главной странице сайта.

Ранее стало известно, что и.о. главы горадминистрации Елена Сорокина обратится к Любимову с идеей строительства скейт-парка около кинотеатра.


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