Мэрия предложила рязанцам выбрать, что построить в сквере у кинотеатра «Октябрь». Опрос

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Фото: Администрация Рязани
Мэрия запустила опрос, в котором предложила рязанцам выбрать, что построить в сквере за кинотеатром «Октябрь», где раньше был фонтан. Он опубликовал на
Рязанцам предложили ответить на вопрос: «Как лучше обустроить площадку за КДЦ «Октябрь, на которой раньше был фонтан?».
Участники опроса могут выбрать три варианта:
Опрос находится с правой стороны на главной странице сайта.
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