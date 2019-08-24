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16:52, 24 августа 2019 619
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Сорокина обратится к Любимову с идеей строительства скейт-парка в Песочне

Сорокина обратится к Любимову с идеей строительства скейт-парка в Песочне

Фото: Администрация Рязани

Во время объезда в субботу, 24 августа, и.о.главы администрации Елена Сорокина и руководители структурных подразделений осмотрели фонтан в сквере у кинотеатра «Октябрь». Об этом сообщил сайт мэрии.

Сорокина отметила, что капремонт фонтана не предусмотрен в рамках работ, проводимых подрядчиком.

Она добавила, что не раз в горадминистрацию поступали обращения о строительстве там скейт-парка.

«Необходимо собрать общественность, депутатский корпус, а также спортивную молодежь и рассмотреть возможность организации на этом месте скейт-парка. Обращения о его устройстве не раз поступали в городскую администрацию. С этой инициативой я выйду к губернатору региона Николаю Любимову», — отметила Елена Сорокина.

Также участники объезда осмотрели в Песочне парк имени Скобелева. Сорокина поручила районному префекту совместно с местными жителями и депутатским корпусом проработать вопрос по спилу деревьев и озеленению территории.

Напомним, на благоустройство сквера в Дашково-Песочне выделили больше шести миллионов рублей.


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