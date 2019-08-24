Сорокина обратится к Любимову с идеей строительства скейт-парка в Песочне

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Фото: Администрация Рязани
Во время объезда в субботу, 24 августа, и.о.главы администрации Елена Сорокина и руководители структурных подразделений осмотрели фонтан в сквере у кинотеатра «Октябрь». Об этом сообщил
Сорокина отметила, что капремонт фонтана не предусмотрен в рамках работ, проводимых подрядчиком.
Она добавила, что не раз в горадминистрацию поступали обращения о строительстве там скейт-парка.
«Необходимо собрать общественность, депутатский корпус, а также спортивную молодежь и рассмотреть возможность организации на этом месте скейт-парка. Обращения о его устройстве не раз поступали в городскую администрацию. С этой инициативой я выйду к губернатору региона Николаю Любимову», — отметила Елена Сорокина.
Также участники объезда осмотрели в Песочне парк имени Скобелева. Сорокина поручила районному префекту совместно с местными жителями и депутатским корпусом проработать вопрос по спилу деревьев и озеленению территории.
Напомним, на благоустройство сквера в Дашково-Песочне
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