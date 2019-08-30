Из-за затянувшегося ремонта рязанцы вынуждены возить детские коляски по щебенке. Видео

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В редакцию RZN.info обратились жители улицы 10-й Линии в Рязани с жалобами на затянувшийся ремонт дороги.
По их словам, ремонт начался в июне и за 2,5 месяца рабочие демонтировали старое покрытие, установили бордюры и засыпали дорогу щебенкой.
«Темпы ремонта очень вялые. Более того, уже две недели рабочие вовсе не появляются на объекте», — рассказал местный житель.
По его словам, из-за затягивающегося ремонта владельцы близлежащих домов вынуждены везти детские коляске по щебенке, а загонять машины в гаражи через высокий бордюр.
Напомним, на улице 10-й Линии в текущем году
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