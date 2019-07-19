Ремонт дорог в Рязани завершат до октября

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Ремонт дорог в Рязани завершат до 1 октября. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщил начальник управления благоустройства города Вячеслав Несин.
По состоянию на 1 июля работы по ремонту еще не начинались на улицах Кальная, Грибоедова, 1-й Красной и Старореченской, Садовой и Чкалова.
Напомним, всего в городе намерены отремонтировать 12 участков дорог:
На ремонт
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