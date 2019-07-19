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12:13, 19 июля 2019 165
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Ремонт дорог в Рязани завершат до октября

Ремонт дорог в Рязани завершат до октября

Ремонт дорог в Рязани завершат до 1 октября. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщил начальник управления благоустройства города Вячеслав Несин.

По состоянию на 1 июля работы по ремонту еще не начинались на улицах Кальная, Грибоедова, 1-й Красной и Старореченской, Садовой и Чкалова.

Напомним, всего в городе намерены отремонтировать 12 участков дорог:

  • 1 -я Красная улица и Старореченская — 684 метра;
  • улица 10-я Линия — 410 метров;
  • улица Гагарина — 1,9 километров;
  • улица Грибоедова — 1,1 километр;
  • Кальная улица (от Быстрецкой улицы до д. 44 по Кальной улице) — 52 метра;
  • улица Либкнехта — 300 метров;
  • улица Подгорная — 1 километр;
  • улица Садовая — 328 метров;
  • улица Свободы и площадь Свободы — 2 километра;
  • улица Связи — 1,9 километров;
  • улица Спортивная — 390 метров;
  • улица Чкалова — 445 метров.

На ремонт выделено 620 миллионов рублей.


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