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12:34, 30 августа 2019 239
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«Гринпис» предложил рязанцам стать пластиквотчерами

«Гринпис» предложил рязанцам стать пластиквотчерами

Greenpeace предложил рязанцам стать пластиквотчерами. Такое сообщение распространила пресс-служба организации.

«Пластиквотчинг — наблюдение и изучение пластика на природных территориях. Мы придумали этот термин по аналогии с бердвотчингом, наблюдением за птицами. Только в нашем случае мы, конечно, за пластиком не только наблюдаем, но и собираем его», — рассказала Ирина Скипор, медиакоординатор проекта «Ноль отходов» Greenpeace.

Проверки будут проходить в разных регионах, том числе Рязанской области, до 30 сентября.

Чтобы провести пластиквотчинг, необходимо выбрать стометровый участок берега, собрать там весь мусор, разложить по категориям, пересчитать, а затем передать данные в Greenpeace России.

В сообщении отметили, что работа займет 2-3 часа — в зависимости от количества участников и объема мусора на территории.

Оставить заявку для участия в проверке можно на сайте.

Результаты пластиквотчинга помогут составить список основных пластиковых загрязнителей побережий России.


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