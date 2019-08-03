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У Рязани появился новый город-побратим. В субботу, 3 августа, глава города Юлия Рокотянская и заместитель мэра Генуи Арианна Вискольиози подписали соглашение о партнерстве.
Три года назад между городами заключили Протокол намерений о торгово-экономическом, культурном и социальном сотрудничестве. В гордуме уточнили, что новый документ позволит «активизировать проведение совместных мероприятий, наладить обмен делегациями, сотрудничество в сфере образования, экономики, культуры и туризма».
«Для рязанцев Генуя — это особо почитаемое место, где похоронен наш земляк, национальный герой Италии Федор Полетаев. Уверена, что с годами дружба между Рязанью и Генуей будет только крепнуть и открывать новые перспективы сотрудничества», — сказала Юлия Рокотянская.
На столбе дружбы на улице Почтовой появилась табличка с надписью «Генуя», на ней же указано расстояние до нового города партнера — 2 466 километров.
Генуя стала девятым городом-побратимом Рязани.
В субботу представители иностранных делегаций также поучаствовали в празднике «Рязань приглашает друзей» и встали в большой хоровод дружбы. Они приехали в Рязань на торжества по случаю 924-летия города.
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