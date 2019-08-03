Сорокина пригласила жителей Алессандрии, Генуи и Ловеча встретить новый год в Рязани

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Фото: Администрация Рязани
Елена Сорокина пригласила жителей Нового Афона, Алессандрии, Генуи и Ловеча встретить новый год в Рязани. И. о. главы администрации рассказала делегациям городов-побратимов о проекте «Рязань — Новогодняя столица России 2020»,
В субботу, 3 августа, в рязанские чиновники и иностранные гости обсудили развитие туристического потенциала.
«За последнее время у нас наработан значительный опыт проведения масштабных мероприятий, созданы новые площадки для массовых гуляний, появилось много интересных проектов. Новый год в Рязани всегда отмечается ярко и зрелищно», — считает Сорокина.
Она рассказала об основные событиях проекта: Всероссийской новогодней ярмарке народных промыслов и ремесел, Параде новогодних игрушек, Всероссийском фестивале огня и света, Новогодних олимпийских играх, а также гастрономических фестивалях «Кухня Рязанского Края» и «ПирожОК — 2020».
По словам Сорокиной, в центре города для туристов создадут многофункциональную зону «с большой удобной парковкой». Там же будут информационный павильон, детская, торговая зоны, тематическая ярмарка и арт-объекты.
«Команда новогодней столицы приглашает вас отправиться в волшебное путешествие по Рязани и погрузиться в великолепную праздничную атмосферу. Ждем вас, чтобы вместе встретить Новый 2020 год! Масштабно, ярко, красочно!» — пригласила и.о. главы администрации.
Мэр Алессандрии Джанфранко Куттика ди Ревильяско от имени гостей поблагодарил руководство Рязани за «гостеприимство и внимание, а также за интересную программу».
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