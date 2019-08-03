RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В субботу, 3 августа, Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем города 20-секундным роликом. Губернатор опубликовал видео на своей
Ролик смонтировали из кадров, снятых во время торжеств по случаю Дня города и Дня ВДВ в
Любимов напомнил, что основные торжества в честь 924-летия города начались в19:00 на площади Ленина.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа Московском шоссе столкнулись «Тойота» и «Хендэ»
|
cледующая новость →В Воронежской области рязанский дальнобойщик насмерть сбил пешехода
Знакомимся с кандидатами!