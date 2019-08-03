В Рязани присвоили звание новому Почетному гражданину. Фото

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В субботу, 3 августа, в областном театре драмы присвоили звание новому Почетному гражданину. Им стал государственный советник юстиции второго класса, заслуженный юрист России, почетный юрист Рязанской области Михаил Филиппов.
Торжественный прием, посвященный Дню города посетили вице-губернатор Игорь Греков, и.о. главы администрации Елена Сорокина, руководитель рязанской гордумы Юлия Рокотянская. Последние встречали гостей на красной дорожке.
От имени главы региона рязанцев поздравил вице-губернатор Игорь Греков. Он отметил, что все видят слабые стороны города, однако нельзя забывать о том, как развился областной центр за последние годы.
«Пусть растет и развивается вечно молодая и прекрасная Рязань. Пусть будут счастливы и успешны ее жители», — сказал Греков.
Елена Сорокина обратила внимание присутствующих на труд каждого жителя Рязани, благодаря которому город развивается и наградила победителей акции «Люди города — люди труда».
В свою очередь, Юлия Рокотянская поблагодарила жителей города «за беззаветный труд на благо родного города».
«Мы по праву гордимся нашими известными земляками — выдающимися деятелями искусства и науки, промышленности и социальной сферы. Люди, прославляющие Рязань, находятся среди нас», — заявила она.
Кроме того, на встрече отметили рязанцев, сделавших большой вклад в развитие города.
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