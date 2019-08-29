В рязанской реке вновь массово погибла рыба

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Фото: Издательство «Пресса»
В четверг, 29 августа, в рязанской реке Рака вновь массово погибла рыба. Об этом сообщило издательство «
Мертвых рыб обнаружил работник, обслуживающий водонапорную башню.
«Никакими полномочиями в отношении таких вот речных „катаклизмов“ мы не обладаем. Единственное, что я могу, — это передать информацию дальше. Что, собственно, и сделал», — рассказал мужчина.
Отмечается, что на месте побывали сотрудники министерства природопользования. Они сделали забор проб воды.
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