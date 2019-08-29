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22:20, 29 августа 2019 60
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В Рязани начали разрабатывать проекты детсада в Семчине и школы в Кальном

В Рязани начали разрабатывать проекты детсада в Семчине и школы в Кальном

В Рязани начали разрабатывать проекты нового детского сада в Семчине и школы в Кальном. Об этом стало известно на едином педсовете, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Руководитель городской администрации Елена Сорокина отметила, что в работе также находится проект полной реконструкции школы на 1 100 мест в Мервино, запланировано строительство нового здания школы №28 и многих других объектов в районах нашего города.

«Но какими бы не были стены наших образовательных учреждений, самое главное — это рязанские педагоги, которые имеют огромный потенциал. Именно с такими людьми город связывает свое будущее», — подчеркнула Сорокина.

На собрании педагогов также приветствовали победителя всероссийского конкурса «Учитель года России», народного учителя России, почетного гражданина Рязани Екатерину Филиппову и победителя конкурса «Воспитатель года России» Екатерину Смалеву.

В рамках педагогического совета в каждом образовательном учреждении подвели итоги работы за предыдущий учебный год и обозначили задачи на новый учебный год в рамках нацпроекта «Образование».


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