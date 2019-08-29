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15:05, 29 августа 2019 110
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Губернатор поздравил рязанскую ОКБ с получением международного сертификата

Губернатор поздравил рязанскую ОКБ с получением международного сертификата

В четверг, 29 августа, Николай Любимов посетил рязанскую ОКБ с рабочим визитом. Губернатор поздравил больницу с получением международного сертификата.

«Поздравляю коллектив рязанской ОКБ! Больница получила международный сертификат ISO 9001. Врачи готовились к этому больше года. Работа по новым стандартам позволит повысить качество медицинского сервиса, свести к минимуму врачебные ошибки. Достойный, заслуженный результат», — написал глава региона на своей странице «ВКонтакте».


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