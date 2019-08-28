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15:31, 28 августа 2019 134
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В Рязани ищут пропавшую 84-летнюю пенсионерку

В Рязани ищут пропавшую 84-летнюю пенсионерку

В Рязани ищут пропавшую 84-летнюю Анну Соколову. Об этом сообщили волонтеры в группе ПСО «Лиза Алерт Рязань».

По данным добровольцев, 27 августа 2019 года пенсионерка ушла из дома, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Известно, что женщина не ориентируется в пространстве и нуждается в медпомощи.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые, глаза карие. Одежда: майка, темные обрезанные по колено трико, норковая шапка.

Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят звонить по номерам 8 800 700 54 52, 112.


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