В Рязани ищут пропавшую 84-летнюю пенсионерку

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В Рязани ищут пропавшую 84-летнюю Анну Соколову. Об этом сообщили волонтеры в
По данным добровольцев, 27 августа 2019 года пенсионерка ушла из дома, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Известно, что женщина не ориентируется в пространстве и нуждается в медпомощи.
Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые, глаза карие. Одежда: майка, темные обрезанные по колено трико, норковая шапка.
Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят звонить по номерам 8 800 700 54 52, 112.
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