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11:03, 28 августа 2019 567
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В полиции рассказали подробности нападения на рязанку в Семчине

В полиции рассказали подробности нападения на рязанку в Семчине

В пресс-службе регионального УМВД рассказали подробности нападения на женщину в Семчине. Сообщение от 61-летней рязанки поступило в дежурную часть в 14:55 понедельника, 26 августа.

По словам женщины, примерно в 14:33 за кафе «Аркада» в поселке Семчино к ней подошел неизвестный мужчина и взялся за ручку сумки. «Она на него прикрикнула, и он убежал», — сказали в пресс-службе.

На место выезжал наряд полиции. На данный момент устанавливается личность нападавшего и проводится проверка.

Напомним, сообщение о нападении неизвестного на женщину в Семчине появилось в соцсетях.


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