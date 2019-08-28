В полиции рассказали подробности нападения на рязанку в Семчине

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В пресс-службе регионального УМВД рассказали подробности нападения на женщину в Семчине. Сообщение от 61-летней рязанки поступило в дежурную часть в 14:55 понедельника, 26 августа.
По словам женщины, примерно в 14:33 за кафе «Аркада» в поселке Семчино к ней подошел неизвестный мужчина и взялся за ручку сумки. «Она на него прикрикнула, и он убежал», — сказали в пресс-службе.
На место выезжал наряд полиции. На данный момент устанавливается личность нападавшего и проводится проверка.
Напомним,
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