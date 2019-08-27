Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:36, 27 августа 2019 115
 0    0

В Семчине неизвестный мужчина напал на прохожую — соцсети

В Семчине неизвестный мужчина напал на прохожую — соцсети

В понедельник, 26 августа, в Семчине неизвестный напал на прохожую. Об этом сообщила дочь пострадавшей в группе «ВКонтакте» «Рязань».

«За рестораном „Армада“ на мою маму напал молодой человек. Вышел из кустов, подбежал сзади, начал душить и отнимать сумку, затем швырнул маму в кусты. Хорошо, что мама упала в нескольких сантиметрах от бетонной плиты, поэтому отделалась только ссадинами, ушибами», — написала она.

Как рассказала автор поста, сотрудники полиции приехали примерно через полчаса, но никого не нашли.

«На нападавшем были: белая футболка, темные короткие шорты, сланцы. На вид около 25 лет», — рассказала дочь пострадавшей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Зоркий взгляд в будущее. Александра Закипных о моде на очки, нюансах семейного бизнеса и секретах конкуренции

Зоркий взгляд в будущее. Александра Закипных о моде на очки, нюансах семейного бизнеса и секретах конкуренции

О том, как сочетать высокий уровень сервиса, доступную стоимость товара и безупречную репутацию, мы побеседовали с руководителем салонов «Мой взгляд» и «MonView».

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 50 642
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
22:06, 17 августа 2019 29 601
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 454
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 27 314
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
21:45, 17 августа 2019 24 688
Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум