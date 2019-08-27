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В понедельник, 26 августа, в Семчине неизвестный напал на прохожую. Об этом сообщила дочь пострадавшей в группе «ВКонтакте» «
«За рестораном „Армада“ на мою маму напал молодой человек. Вышел из кустов, подбежал сзади, начал душить и отнимать сумку, затем швырнул маму в кусты. Хорошо, что мама упала в нескольких сантиметрах от бетонной плиты, поэтому отделалась только ссадинами, ушибами», — написала она.
Как рассказала автор поста, сотрудники полиции приехали примерно через полчаса, но никого не нашли.
«На нападавшем были: белая футболка, темные короткие шорты, сланцы. На вид около 25 лет», — рассказала дочь пострадавшей.
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