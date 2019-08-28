Правительство Брянской области вручило школам ключи от 24 автобусов. Фото

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Правительство Брянской области вручило школам ключи от 24 автобусов. Об этом сообщил
Торжественное мероприятие прошло 27 августа в Брянске. На покупку транспортных средств выделили больше 48 миллионов рублей.
Автобусы начнут работать на новых школьных маршрутах в городах и районах области.
«Очень правильно и важно, что за эти три года мы с этими сегодняшними 24 автобусов поставили в наши школьные учреждения 145 автобусов. И конечно же, радует, что из 145 автобусов только 43 приобретены за федеральные средства, а все остальные — за областные деньги. Во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Анатольевичем Медведевым, когда я рассказывал о том, что делается в Брянской области, как растет промышленность, сельское хозяйство, то было отмечено, что сегодня даже на фоне России — это впечатляющие цифры», — сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ полиции рассказали подробности нападения на рязанку в Семчине
|
cледующая новость →Житель Клепиковского района без «прав» упал с мопеда
О том, как сочетать высокий уровень сервиса, доступную стоимость товара и безупречную репутацию, мы побеседовали с руководителем салонов «Мой взгляд» и «MonView».