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10:58, 28 августа 2019 430
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Правительство Брянской области вручило школам ключи от 24 автобусов. Фото

Правительство Брянской области вручило школам ключи от 24 автобусов. Фото

Правительство Брянской области вручило школам ключи от 24 автобусов. Об этом сообщил сайт органа власти.

Торжественное мероприятие прошло 27 августа в Брянске. На покупку транспортных средств выделили больше 48 миллионов рублей.

Автобусы начнут работать на новых школьных маршрутах в городах и районах области.

«Очень правильно и важно, что за эти три года мы с этими сегодняшними 24 автобусов поставили в наши школьные учреждения 145 автобусов. И конечно же, радует, что из 145 автобусов только 43 приобретены за федеральные средства, а все остальные — за областные деньги. Во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Анатольевичем Медведевым, когда я рассказывал о том, что делается в Брянской области, как растет промышленность, сельское хозяйство, то было отмечено, что сегодня даже на фоне России — это впечатляющие цифры», — сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.


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