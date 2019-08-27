Минтруд предложил оплатить пенсионерам часть проезда на отдых за границу

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Минтруд предлагает с 2021 года оплачивать проезд по территории России пенсионерам Крайнего Севера, которые едут на отдых за границу. Об этом сообщило РИА
«Планируемый срок вступления нормативно правового акта в силу — январь 2021», — говорится в паспорте проекта.
На данный момент территориальные органы ПФР принимают решения об отказе в предоставлении такой компенсации.
При этом большинство пенсионеров, выезжающих к месту отдыха за пределы России, вынуждены добиваться частичной компенсации в судебном порядке.
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