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18:14, 27 августа 2019 84
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Минтруд предложил оплатить пенсионерам часть проезда на отдых за границу

Минтруд предложил оплатить пенсионерам часть проезда на отдых за границу

Минтруд предлагает с 2021 года оплачивать проезд по территории России пенсионерам Крайнего Севера, которые едут на отдых за границу. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на проект ведомства.

«Планируемый срок вступления нормативно правового акта в силу — январь 2021», — говорится в паспорте проекта.

На данный момент территориальные органы ПФР принимают решения об отказе в предоставлении такой компенсации.

При этом большинство пенсионеров, выезжающих к месту отдыха за пределы России, вынуждены добиваться частичной компенсации в судебном порядке.


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