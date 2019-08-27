Мэрия настаивает, что не купила 13 квартир сиротам из-за их плохого качества. В ответ на расследование RZN.info заместитель начальника управления энергетики и ЖКХ Эдуард Алтунин вновь подчеркнул, что сделки не состоялись «из-за несоответствия качества жилых помещений необходимым условиям проживания».

Редакция с этим утверждением не согласна, по версии RZN.info, квартиры пытались поставить на кадастровый учет как муниципальную собственность без проведения торгов, чтобы в дальнейшем передать ее детям-сиротам. Однако регслужба в незаконной сделке отказала.

Всего в 2018 году мэрия планировала купить 95 квартир для сирот, но смогла — 31.

По версии мэрии, торги на покупку помещений состоялись лишь после ноября 2018 года, когда город получил дополнительные средства и смог покупать квартиры за 1,35 миллионов.

До этого мэрия пыталась купить квартиры за 1,15 миллиона.

«Аукционная документация размещалась неоднократно, но застройщики на торги не выходили. Квартиры все однокомнатные и должны быть с ремонтом, а обычно застройщики предпочитают чистовую отделку не делать. При этом площадь приобретаемой квартиры должна быть не менее 33 кв м. То есть такие квартиры застройщикам не очень выгодны», — говорится в ответе.

Также «нюансом» при покупке квартир мэрия назвала новую федеральную норму, согласно которой в одном доме под жилье детям-сиротам должно отдаваться не более 25% помещений.

«Раньше было немного проще: застройщик строил дома, а муниципалитет мог выкупить полдома, дом или целый квартал для обеспечения жильем детей-сирот», — отмечается в ответе Эдуарда Алтунина.