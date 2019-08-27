Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:54, 27 августа 2019 196
 0    0

Мэрия настаивает, что не купила 13 квартир сиротам из-за их плохого качества

Мэрия настаивает, что не купила 13 квартир сиротам из-за их плохого качества

Мэрия настаивает, что не купила 13 квартир сиротам из-за их плохого качества. В ответ на расследование RZN.info заместитель начальника управления энергетики и ЖКХ Эдуард Алтунин вновь подчеркнул, что сделки не состоялись «из-за несоответствия качества жилых помещений необходимым условиям проживания».

Редакция с этим утверждением не согласна, по версии RZN.info, квартиры пытались поставить на кадастровый учет как муниципальную собственность без проведения торгов, чтобы в дальнейшем передать ее детям-сиротам. Однако регслужба в незаконной сделке отказала.

Всего в 2018 году мэрия планировала купить 95 квартир для сирот, но смогла — 31.

По версии мэрии, торги на покупку помещений состоялись лишь после ноября 2018 года, когда город получил дополнительные средства и смог покупать квартиры за 1,35 миллионов.

До этого мэрия пыталась купить квартиры за 1,15 миллиона.

«Аукционная документация размещалась неоднократно, но застройщики на торги не выходили. Квартиры все однокомнатные и должны быть с ремонтом, а обычно застройщики предпочитают чистовую отделку не делать. При этом площадь приобретаемой квартиры должна быть не менее 33 кв м. То есть такие квартиры застройщикам не очень выгодны», — говорится в ответе.

Также «нюансом» при покупке квартир мэрия назвала новую федеральную норму, согласно которой в одном доме под жилье детям-сиротам должно отдаваться не более 25% помещений.

«Раньше было немного проще: застройщик строил дома, а муниципалитет мог выкупить полдома, дом или целый квартал для обеспечения жильем детей-сирот», — отмечается в ответе Эдуарда Алтунина.

Более подробно о расследовании RZN.info читайте в разделе «Публикации».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Зоркий взгляд в будущее. Александра Закипных о моде на очки, нюансах семейного бизнеса и секретах конкуренции

Зоркий взгляд в будущее. Александра Закипных о моде на очки, нюансах семейного бизнеса и секретах конкуренции

О том, как сочетать высокий уровень сервиса, доступную стоимость товара и безупречную репутацию, мы побеседовали с руководителем салонов «Мой взгляд» и «MonView».

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 50 613
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
22:06, 17 августа 2019 29 593
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 440
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 27 294
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
21:45, 17 августа 2019 24 675
Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум