Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:38, 27 августа 2019 153
 0    0

Любимов пообещал решить проблему с яслями в Рязанской области к 2022 году

Любимов пообещал решить проблему с яслями в Рязанской области к 2022 году

Власти Рязанской области планируют до 2022 года полностью решить проблему нехватки мест в ясельных группах детских садов. Об этом, во время рабочей встречи, Дмитрию Медведеву доложил Николай Любимов, сообщил сайт федерального правительства.

«Мы рассчитываем до 2022 года совсем не иметь здесь никаких проблем», — сказал он.

По словам Любимова, в регионе по нацпроекту «Демография» уже завершено строительство восьми объектов дошкольного образования, что дало новые 530 мест для детей до трех лет.

Губернатор добавил, что в перспективе в области появятся еще около 1 700 мест в ясельных группах.

Напомним, ранее Николай Любимов заявил, что в 2020 году выплаты на первого ребенка будут получать около пяти тысяч рязанских семей.

Напомним, с 1 января 2020 года изменятся правила назначения и получения таких выплат.

Ежемесячно деньги в размере прожиточного минимума будут получать семьи со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов (20 928 рублей).


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Зоркий взгляд в будущее. Александра Закипных о моде на очки, нюансах семейного бизнеса и секретах конкуренции

Зоркий взгляд в будущее. Александра Закипных о моде на очки, нюансах семейного бизнеса и секретах конкуренции

О том, как сочетать высокий уровень сервиса, доступную стоимость товара и безупречную репутацию, мы побеседовали с руководителем салонов «Мой взгляд» и «MonView».

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 50 619
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
22:06, 17 августа 2019 29 596
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 445
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 27 301
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
21:45, 17 августа 2019 24 678
Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум