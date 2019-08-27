Любимов пообещал решить проблему с яслями в Рязанской области к 2022 году

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Власти Рязанской области планируют до 2022 года полностью решить проблему нехватки мест в ясельных группах детских садов. Об этом, во время рабочей встречи, Дмитрию Медведеву доложил Николай Любимов, сообщил
«Мы рассчитываем до 2022 года совсем не иметь здесь никаких проблем», — сказал он.
По словам Любимова, в регионе по нацпроекту «Демография» уже завершено строительство восьми объектов дошкольного образования, что дало новые 530 мест для детей до трех лет.
Губернатор добавил, что в перспективе в области появятся еще около 1 700 мест в ясельных группах.
Напомним, ранее Николай Любимов
Напомним, с 1 января 2020 года
Ежемесячно деньги в размере прожиточного минимума будут получать семьи со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов (20 928 рублей).
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