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Фото: Правительство Рязанской области
В 2020 году выплаты на первого ребенка будут получать около пяти тысяч рязанских семей. Об этом в четверг, 22 августа, на пресс-конференции сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Он пояснил, что сейчас ежемесячную помощь получает около трех тысяч семей.
Напомним, с 1 января 2020 года
Ежемесячно деньги в размере прожиточного минимума будут получать семьи со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов (20 928 рублей).
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