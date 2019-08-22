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16:37, 22 августа 2019 363
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В 2020 году выплаты на первого ребенка будут получать около пяти тысяч рязанских семей

В 2020 году выплаты на первого ребенка будут получать около пяти тысяч рязанских семей

Фото: Правительство Рязанской области

В 2020 году выплаты на первого ребенка будут получать около пяти тысяч рязанских семей. Об этом в четверг, 22 августа, на пресс-конференции сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Он пояснил, что сейчас ежемесячную помощь получает около трех тысяч семей.

Напомним, с 1 января 2020 года изменятся правила назначения и получения таких выплат.

Ежемесячно деньги в размере прожиточного минимума будут получать семьи со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов (20 928 рублей).


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