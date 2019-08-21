В Рязанской области изменятся правила получения выплат на первого ребенка

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С 1 января 2020 года изменятся правила назначения и получения ежемесячной выплаты, связанной с рождением или усыновлением первого ребенка. Об этом сообщили в региональном министерстве труда и соцзащиты.
Теперь деньги будут выплачивать семьям, среднедушевой доход которых не превышает величины двух прожиточных минимумов.
Отмечается, что в области величина двух прожиточных минимумов для исчисления пособия — 22 250 рублей.
Также изменения коснулись и периода получения ежемесячной выплаты. Его продлили до достижения ребенком трех лет.
«На 1 августа 2019 года ежемесячную выплату в Рязанской области получают 45% семей, в которых родился первый ребенок. Изменения законодательства позволят увеличить число семей, имеющих право на выплату, до 70%", — говорится в сообщении.
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.