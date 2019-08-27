Бывшего десантника, до смерти избившего приятеля, осудят по двум статьям

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего рязанца, до смерти
По версии следствия, днем 5 августа 2018 года четверо знакомых рязанцев распивали спиртное в квартире одного из них. Затем молодые люди решили искупаться и приехали на такси на берег Оки в поселке Новоселки Рязанского района, где продолжили распивать спиртное.
Между ними произошел спор. Обвиняемый стал утверждать, что до противоположного берега реки невозможно добраться и поспорил на это с оппонентом на 10 тысяч рублей.
Последний переплыл реку, вернулся обратно и выплыл дальше от места их отдыха из-за течения.
Обвиняемого это не устроило, между мужчинами начался конфликт. Экс-десантник несколько раз ударил пловца. Их общий знакомый решил пресечь драку, но обвиняемый несколько раз ударил его, в том числе по голове. Потерпевшего госпитализировали, через некоторое время он скончался от полученных повреждений.
Во время следствия обвиняемый не признал вину, но специалистам удалось собрать нужные доказательства. Уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), направили в суд.
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