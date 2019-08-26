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Фото: Pixabay.com
Бывший десантник до смерти избил приятеля. Этот случай произошел прошлым летом, пишет «
В августе 2018 года компания пили алкоголь на берегу Оки. Служивший в ВДВ мужчина на спор переплыл реку. Приятель начал ругаться с ним: по договоренности течение не должно было сносить пловца.
В итоге злоумышленник сломал оппоненту челюсть и несколько раз ударил по голове другого собутыльника. Врачи не смогли спасти последнего: он умер от закрытой черепно-мозговой травмы.
Дело бывшего десантника (по части 4 статьи 111 и статье 112 УК) передали в суд. Следователь по особо важным делам Рязанского МСО СУ СК по региону Дмитрий Крутов уточнил, что обвиняемый не признает вину.
«Сам парень рос в приличной семье, — рассказал следователь. — Увлечение алкоголем сыграло свою роль. Он раньше уже попадал в поле зрения правоохранительных органов — за угрозу убийством. Опять же на фоне алкогольного опьянения».
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