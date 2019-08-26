За неделю выбоины заделали на 22 участках рязанских дорог

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За неделю, с 19 по 25 августа, выбоины заделали на 22 участках рязанских дорог. Об этом сообщила
Работы выполнили на улицах:
Кроме того, работы по выравниванию профиля участков дорог провели по Сережиному переулку и от поселка Храпово до улицы Ново-Секиотово деревни Секиотово.
С 26 августа по 1 сентября покрытие отремонтируют на подъездах к образовательным учреждениям, дорогах с высокой интенсивностью движения, а также на участках, где расположены социально-значимые объекты и проложены маршруты общественного транспорта.
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