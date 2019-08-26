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16:34, 26 августа 2019 108
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За неделю выбоины заделали на 22 участках рязанских дорог

За неделю выбоины заделали на 22 участках рязанских дорог

За неделю, с 19 по 25 августа, выбоины заделали на 22 участках рязанских дорог. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Работы выполнили на улицах:

  • Дачная;
  • Интернациональная;
  • поселок Божатково;
  • Тепличная;
  • тупик Володарского;
  • Толстого;
  • Новоселов;
  • Ушинского;
  • проезды к школам №№38, 71, 51, 31, 62, 68, 66, 72, 45, 63, 16, 39, 55;
  • участок от пересечения улицы Рязанской и трассы М-5 «Урал» до РНПК.

Кроме того, работы по выравниванию профиля участков дорог провели по Сережиному переулку и от поселка Храпово до улицы Ново-Секиотово деревни Секиотово.

С 26 августа по 1 сентября покрытие отремонтируют на подъездах к образовательным учреждениям, дорогах с высокой интенсивностью движения, а также на участках, где расположены социально-значимые объекты и проложены маршруты общественного транспорта.


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